Andrij Chływniuk, znany ukraiński muzyk, broni Kijowa

Andrij Chływniuk, lider znanego ukraińskiego zespołu BoomBox, broni Kijowa. Na opublikowanym przez siły zbrojne nagraniu śpiewa ukraińską pieśń, by zmotywować rodaków do walki przed agresorem. - Zadaniem muzyków jest tworzenie pokoju. Ale teraz nie jest czas na granie na gitarach. Bierzemy karabiny - powiedział Chływniuk w wywiadzie dla Euronews.

Ma na sobie czapkę z daszkiem z logiem baseballowej drużyny New York Yankees, przeciwsłoneczne okulary i wojskowy strój. W dłoniach trzyma karabin, śpiewa ukraińską pieśń. "Trochę motywacji od Andrija Chływniuka" - czytamy w opisie nagrania.

W wywiadzie dla portalu Euronews Chływniuk powiedział, że wywiózł dzieci do domu rodzinnego swojej babci poza Kijowem i wrócił do stolicy, by chwycić za broń. - Zadaniem muzyków jest tworzenie pokoju. Ale teraz nie jest czas na granie na gitarach. Bierzemy karabiny - stwierdził.