Ukraina zaatakowana. Modlitwy na ulicach, kolejki przed bankomatami, korki na drogach wyjazdowych. Przejmujące obrazy po ataku 

W wielu ukraińskich miastach słychać eksplozje. Część Ukraińców - co widać na zdjęciach z autostrad - opuszczają swoje domy. Na przekazach można zobaczyć korki tworzące się na drogach wyjazdowych z miasta. Nasz reporter znajdujący się w Kijowie przekazuje, że na drogach wyjazdowych w kierunku zachodu tworzyły się korki, w których samochody stały po pięć godzin.

Obudzeni w nowej rzeczywistości

Korespondenci donoszą, że w innych miejscach stolicy nie ma wielu osób. Niektórzy jednak - jak zarejestrowały telewizyjne kamery - zbierają się w grupy i modlą na ulicy. Tłumy widoczne są za to w podziemnych stajach kijowskiego metra, gdzie przerażeni mieszkańcy szukają schronienia. Niektórzy zabrali ze sobą domowe zwierzęta.

Mieszkańcy wiedzą, gdzie mają szukać schronienia dzięki czerwonym strzałkom, które zostały namalowane na ścianach. Wskazują one kierunek do najbliższych schronów przeciwbombowych. Po raz pierwszy pojawiły się one na budynkach w 2014 roku, ale niedawno - w związku z rosnącą agresją Rosji - zostały odmalowane.