Z Odessy wypłynął ostatni statek w ramach inicjatywy zbożowej, dzień przed wygaśnięciem umowy z Rosją

Nowojorska policja poinformowała, że nastąpił "znaczący przełom" w sprawie seryjnego zabójcy z Gilgo Beach. Zatrzymano podejrzanego o zamordowanie kobiet, których ciała znaleziono ponad dekadę temu na plaży w Nowym Jorku. W 2011 roku eksperci sporządzili profil zabójcy. Okazuje się, że 59-latek, który usłyszał zarzuty, wpisuje się w niego niemal idealnie - donosi "New York Times". To jednak - jak dodaje dziennik - niczego nie przesądza. A Rex Heuermann nie przyznaje się do winy.