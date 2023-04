Do Ukrainy dotarły z Danii haubicoarmaty Caesar

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow poinformował o dotarciu do Ukrainy 19 samobieżnych haubicoarmat Caesar produkcji francuskiej, przekazanych przez Danię.

Dania wspiera Ukrainę

"Nasi żołnierze wysoko ocenili zwrotność i celność tych haubic. Dzięki naszym partnerom we Francji i Danii Ukraina ma drugi co do wielkości park artyleryjski Caesara na świecie" – zaznaczył minister obrony.