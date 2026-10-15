Świat Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie. Zapowiedź Wołodymyra Zełenskiego Oprac. Aleksandra Sapeta |

Zełenski: doradcy Trumpa się mylą, to nie jest właściwa strona historii Źródło wideo: Piers Morgan Uncensored Źródło zdj. gł.: Volodymyr Zelenskyy/X

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W niedzielę prezydent USA ogłosił "natychmiastowe zawieszenie broni" w obszarze energetyki. Wcześniej dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego. Moskwa jednak nie zatrzymała ataków na Ukrainę i jeszcze w dniu ogłoszenia zawieszenia broni zaatakowała między innymi elektrownię w Charkowie oraz kontynuowała naloty na cele cywilne.

W kolejnych dniach Zełenski informował, że Kijów nie otrzymał od partnerów ostrzeżeń przed rosyjskimi atakami. Trump zapewnił, że USA nadal wspierają Ukrainę i przekazują jej dane wywiadowcze.

Zełenski: zakaz został zniesiony

- Zakaz [ataków na rafinerie - red.] został zniesiony. Mamy dość - oświadczył Zełenski w wywiadzie dla "Financial Times".

Prezydent zaznaczył, że Ukraina przez trzy dni nie atakowała rosyjskich obiektów energetycznych, aby spełnić życzenie Waszyngtonu. Rosja tymczasem nadal ostrzeliwała takie obiekty w Ukrainie, a w ostatnim tygodniu zabiła ponad 100 cywilów - napisał portal RBK-Ukraina, cytując wywiad prezydenta Ukrainy.

Co z dostępem do danych wywiadowczych?

Zełenski odniósł się też do kwestii związanych z dostępem do danych wywiadowczych. Przekazał, że ukraińscy dowódcy zostali ostrzeżeni przez swoich amerykańskich odpowiedników, że Waszyngton zablokuje przekazywanie danych, o ile nie zaprzestaną ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną.

W wywiadzie dla "FT" prezydent Ukrainy powiedział, że zawieszenie przekazywania danych zostało przedstawione Kijowowi jako problem techniczny, ale odrzucił sugestię, że awarie systemu satelitarnego Starlink mogły być spowodowane usterką. - To nie był problem techniczny, to była kwestia woli - ocenił.

Zapytany, czy Ukraina byłaby skłonna wstrzymać ataki na obiekty energetyczne w celu naprawy stosunków z Białym Domem, odpowiedział, że mógłby się na to zgodzić tylko wtedy, gdyby w zamian otrzymał więcej amerykańskich pocisków przechwytujących typu Patriot, nazywając to "minimum", które byłoby do przyjęcia.

W środę Zełenski po kolejnych nalotach Moskwy oświadczył w mediach społecznościowych, że "jest to absolutnie niesprawiedliwe", że Rosjanie "niszczą naszą infrastrukturę energetyczną, a Ukraina nie otrzymuje nawet wczesnych ostrzeżeń o wystrzeleniu pocisków".

Dotychczas Kijów skutecznie atakował rosyjskie rafinerie, magazyny paliw, terminale eksportowe i infrastrukturę przemysłową. W ten sposób Ukraina wywiera presję na machinę wojenną Rosji, której budżet w znacznym stopniu opiera się o dochody z surowców energetycznych.