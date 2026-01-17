Milionowa kaucja i zakaz opuszczania kraju dla Tymoszenko

Julia Tymoszenko podejrzana o korupcję Źródło: nabu.gov.ua

Sędzia Wyższego Sądu Antykorupcyjnego Witalij Dubas częściowo uwzględnił wniosek prokuratury, która domagała się kaucji w wysokości 50 mln hrywien - podał portal Ukraińska Prawda. Zasądził bowiem kaucję w wysokości 33 milionów hrywien.

Sąd nałożył również na podejrzaną szereg obowiązków proceduralnych, takich jak stawianie się na wezwanie sądu, śledczego lub prokuratora, nieopuszczanie granic Kijowa i obwodu kijowskiego, zgłaszanie zmiany miejsca zamieszkania lub pracy, powstrzymanie się od kontaktów z określonymi posłami do parlamentu, oddanie paszportów uprawniających do wyjazdu za granicę.

Podczas swojego wystąpienia w sądzie Tymoszenko poprosiła sędziego, aby nie nakładał żadnego środka zapobiegawczego lub ograniczył się do zobowiązań osobistych.

Adwokaci byłej premierki również sprzeciwiali się nałożeniu obowiązków proceduralnych. Według nich zakaz opuszczania stolicy i obwodu kijowskiego oraz oddanie paszportu zagranicznego znacząco wpłyną na prowadzenie działalności politycznej przez Tymoszenko.

Po posiedzeniu sądu Tymoszenko powiedziała dziennikarzom, że nie ma pieniędzy na wpłacenie kaucji. Wcześniej polityczka poinformowała też o zablokowaniu jej kont i że zaskarży decyzję Wyższego Sądu Antykorupcyjnego.

Tymoszenko podejrzana o proponowanie łapówek

W środę Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) poinformowała agencję Interfax-Ukraina, że Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i SAP wręczyły Tymoszenko zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z próbą przekupienia szeregu posłów w celu uzyskania określonych wyników głosowania w parlamencie.

Julia Tymoszenko to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ukraińskich polityczek. Dwukrotnie pełniła funkcję premierki Ukrainy - w 2005 r. i w latach 2007–2010, trzykrotnie bez powodzenia startowała w wyborach prezydenckich - w 2010, 2014 i 2019 r. Obecnie jest deputowaną do Rady Najwyższej Ukrainy i pozostaje wpływową postacią ukraińskiej sceny politycznej.

