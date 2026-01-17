Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Milionowa kaucja i zakaz opuszczania kraju dla Tymoszenko

Julia Tymoszenko
Julia Tymoszenko podejrzana o korupcję
Źródło: nabu.gov.ua
Kaucja w wysokości 33 milionów hrywien (około 2,7 mln złotych) i zakaz opuszczania kraju - takie środki zapobiegawcze zastosował ukraiński Wyższy Sąd Antykorupcyjny wobec liderki partii Batkiwszczyzna, byłej premierki Julii Tymoszenko. Jest podejrzewana o proponowanie łapówek.

Sędzia Wyższego Sądu Antykorupcyjnego Witalij Dubas częściowo uwzględnił wniosek prokuratury, która domagała się kaucji w wysokości 50 mln hrywien - podał portal Ukraińska Prawda. Zasądził bowiem kaucję w wysokości 33 milionów hrywien.

Sąd nałożył również na podejrzaną szereg obowiązków proceduralnych, takich jak stawianie się na wezwanie sądu, śledczego lub prokuratora, nieopuszczanie granic Kijowa i obwodu kijowskiego, zgłaszanie zmiany miejsca zamieszkania lub pracy, powstrzymanie się od kontaktów z określonymi posłami do parlamentu, oddanie paszportów uprawniających do wyjazdu za granicę.

Julia Tymoszenko
Julia Tymoszenko
Źródło: Shutterstock

Podczas swojego wystąpienia w sądzie Tymoszenko poprosiła sędziego, aby nie nakładał żadnego środka zapobiegawczego lub ograniczył się do zobowiązań osobistych.

Adwokaci byłej premierki również sprzeciwiali się nałożeniu obowiązków proceduralnych. Według nich zakaz opuszczania stolicy i obwodu kijowskiego oraz oddanie paszportu zagranicznego znacząco wpłyną na prowadzenie działalności politycznej przez Tymoszenko.

"Uzbrojeni po zęby" funkcjonariusze u Tymoszenko. Przeszukali biuro, wręczyli zawiadomienie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Uzbrojeni po zęby" funkcjonariusze u Tymoszenko. Przeszukali biuro, wręczyli zawiadomienie

Po posiedzeniu sądu Tymoszenko powiedziała dziennikarzom, że nie ma pieniędzy na wpłacenie kaucji. Wcześniej polityczka poinformowała też o zablokowaniu jej kont i że zaskarży decyzję Wyższego Sądu Antykorupcyjnego.

Tymoszenko podejrzana o proponowanie łapówek

W środę Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) poinformowała agencję Interfax-Ukraina, że Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i SAP wręczyły Tymoszenko zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z próbą przekupienia szeregu posłów w celu uzyskania określonych wyników głosowania w parlamencie.

Julia Tymoszenko to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ukraińskich polityczek. Dwukrotnie pełniła funkcję premierki Ukrainy - w 2005 r. i w latach 2007–2010, trzykrotnie bez powodzenia startowała w wyborach prezydenckich - w 2010, 2014 i 2019 r. Obecnie jest deputowaną do Rady Najwyższej Ukrainy i pozostaje wpływową postacią ukraińskiej sceny politycznej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Ukrainakorupcja
Czytaj także:
Ahmad asz-Szara
Zaskakujący dekret w sprawie Kurdów
Świat
imageTitle
Były piłkarz Bayernu kończy bezrobocie. Zagra w IV lidze
EUROSPORT
imageTitle
Skaczą w Sapporo. Czterech Polaków w konkursie
RELACJA
Strefa Gazy, żółta linia zawieszenia broni
Biały Dom ujawnił, kto będzie zarządzać Strefą Gazy
Świat
Śnieg, zagrożenie lawinowe
Alert RCB. "Nie wychodź w góry"
METEO
Władimir Putin
"Dla Putina to był bonus. Nie musiał już tych ludzi więzić ani zabijać"
Jacek Tacik
Silny mróz
Trzaskający mróz i mgły. W mocy żółte alarmy
METEO
Żołnierze SAS są elitą brytyjskiej armii
Brytyjczycy zmienią granicę wieku rezerwistów
Świat
imageTitle
Hamilton może odetchnąć. Konflikt w Ferrari rozwiązany
EUROSPORT
Donald Trump
Zapytali Trumpa, czemu pozostawił reżim w Wenezueli. "Jeśli pamiętacie miejsce zwane Irakiem..."
Świat
Szymon Hołownia
Burzliwy koniec obrad Polski 2050. Hołownia się nagle wylogował, posłowie tłumaczą
Patryk Michalski
Agnieszka Buczyńska z Szymonem Hołownią w Sejmie. Zdjęcie z 2023 roku
Przerwane obrady Polski 2050, odrzucony wniosek obrońców Ziobry, pożar w domu dziecka
Polska
Słońce, mróz, śnieg. Zima w Bukowinie Tatrzańskiej
W części kraju aura będzie pogodna
METEO
imageTitle
W ostatnim ćwierćfinale trzymali kibiców w napięciu niemal do ostatniej bili
EUROSPORT
imageTitle
Niewykorzystane szanse Polaków. "To rywal, który nie wybacza błędów"
EUROSPORT
imageTitle
Udany początek Polaków. Prawie komplet awansów
EUROSPORT
imageTitle
Polska para w pechowym gronie. Bez awansu na mistrzostwach Europy
EUROSPORT
imageTitle
Zderzenie Polaków ze ścianą na inaugurację mistrzostw Europy
EUROSPORT
Dyrektor CIA John Ratcliffe
"New Tork Times": dyrektor CIA w Wenezueli. "Przekazał wiadomość"
Świat
Tęczowa flaga jest jednym z symboli dumy osób nieheteronormatywnych
"Wyrok TSUE jest jasny". Rząd chce go wykonać
Polska
Donald Trump
"Osobista cecha" i "kopanie leżących". Trump "postanowił znowu zagrać na Zełenskim"
Świat
Korea Północna
"Komórki rakowe". Korea Północna nasila kontrole
BIZNES
Pożar w Nowym Dworze Gdańskim. Na miejscu pracują służby
Ogień w budynku domu dziecka
Trójmiasto
shutterstock_2239909941
Rośnie kumulacja w Eurojackpot. Pięć wygranych drugiego stopnia
BIZNES
Pociąg Intercity, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Więcej pociągów na linii Warszawa-Radom
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Nawrocki udaje się do Davos. W planie sesja z Trumpem
BIZNES
imageTitle
Biało-Czerwoni wysoko przegrali z Węgrami w pierwszym meczu w grupie F
EUROSPORT
Morskie Oko, widok na Rysy w piątek rano
Znaczne ryzyko lawin w weekend. TOPR ostrzega
METEO
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
Resort bierze pod lupę chińskie pojazdy. "Trwają prace dotyczące ograniczenia"
BIZNES
sofia ulica tory ludzie shutterstock_2723112451
Gwałtowny wzrost cen. Gorzkie skutki zmiany waluty
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica