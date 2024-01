Ukraiński wywiad wojskowy: zniszczyliśmy serwery rosyjskiego centrum meteorologii i monitorowania kosmosu

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) informuje o zniszczeniu bazy danych na 280 serwerach rosyjskiego centrum meteorologii i monitorowania kosmosu. W efekcie, jak twierdzi HUR, dziesiątki strategicznych instytucji rosyjskich, które pracują dla sektora ‘obronnego’ i odgrywają kluczową rolę we wspieraniu rosyjskich sił okupacyjnych, pozostaną bez ważnych informacji i usług przez długi czas.

"Planeta" jest państwową organizacją podlegającą Rosgidromietowi - rosyjskiej instytucji zajmującej się meteorologią. Do jej zadań należy obsługa i rozwój systemów służących do monitorowania środowiska hydrometeorologicznego, oceanograficznego oraz przestrzeni kosmicznej, a także do odbioru i przetwarzania danych z zagranicznych satelitów.