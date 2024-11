Rosyjski śmigłowiec w ogniu. Ukraiński wywiad pokazał nagranie

Połączenie funkcji śmigłowca bojowego i transportowego

Mi-24 to wielozadaniowy śmigłowiec szturmowy opracowany pod koniec lat 60. i wprowadzony do produkcji na początku lat 70. Jego cechą jest połączenie funkcji śmigłowca bojowego i transportowego zdolnego do transportu co najmniej ośmiu żołnierzy.