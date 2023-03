Wywiad wojskowy uhonorował kontrowersyjną influencerkę. W sieci zawrzało

"Nie ma znaczenia, czyj jest Krym"

Wołoszczuk, influencerka i modelka, jest uznawana za kontrowersyjną blogerkę, która publikuje na Instagramie zdjęcia w negliżu i która wyznała w rozmowie z jedną z ukraińskich dziennikarek, że w wieku 19-22 lat była "damą do towarzystwa".

Opinie w sieci

Po ujawnieniu informacji w sprawie medalu w sieci zawrzało. "Jeśli sytuacja z odznaczeniem oburzyła mnie, to nie jestem w stanie zrozumieć, jak jest postrzegana przez ludzi, którzy w tej wojnie stracili najbliższych" - napisała na Facebooku redaktorka naczelna znanego portalu Ukraińska Prawda Sewgil Musajewa. "Zrozumienie stosowności, wyczucie czasu i nerwów społeczeństwa, empatia. Byłyby bardzo pomocne, aby nie popełniać błędów tak bardzo poniżających społeczeństwo i obrońców" - dodała.

Musajewa napisała także, że co najmniej raz w tygodniu zwracają się do niej krewni zmarłych ukraińskich żołnierzy z prośbą o dołączenie do petycji w sprawie ich pośmiertnego uhonorowania.