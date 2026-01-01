Ukraiński wywiad: sfabrykowaliśmy śmierć dowódcy i przejęliśmy "nagrodę", którą za zabójstwo wystawiła Rosja

Święta Bożego Narodzenia w cieniu wojny. "Udowodniliśmy, że zasługujemy na zwycięstwo" Źródło: Katarzyna Sławińska/"Fakty" TVN

"Porażka rosyjskich służb specjalnych – dowódca RDK Denis Kapustin żyje, a uzyskane pół miliona dolarów za jego likwidację wzmocni jednostki specjalne HUR" – przekazał ukraiński wywiad w mediach społecznościowych. Wiadomość o śmierci Kapustina, ps. White Rex, który miał zginąć w ataku drona na odcinku zaporoskim, RDK przekazał w sobotę. Informację tę rozpowszechniły następnie szeroko media. Okazało się jednak, że była to dezinformacja i mistyfikacja.

W czwartek popołudniu korpus opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać Kapustina oraz szefa HUR Kyryło Budanowa. Towarzyszy im również "Tymur", zamaskowany dowódca jednostki, która właśnie przejęła pieniądze od Rosjan za rzekome zabicie Kapustina. Jak podał HUR, operacja ta trwała od ponad miesiąca. W jej wyniku ustalono krąg osób w Rosji, które na zlecenie prezydenta Władimira Putina zabiegały o zabicie Kapustina.

Budanow powitał Kapustina w związku z "powrotem do życia". - Cieszę się, że pieniądze, przeznaczone na zlecenie pana "likwidacji" zostały przeznaczone na pomoc w naszej walce – powiedział.

Sam Kapustin zapewnił, że jego kilkudniowa nieobecność na froncie nie wpłynęła na zdolności jego formacji do walki przeciw wojskom rosyjskim. - Moja tymczasowa nieobecność nie wpłynęła na jakość ani powodzenie realizacji zadań bojowych. Jestem gotów przemieszczać się do rejonu realizacji zadań i nadal dowodzić pododdziałem RDK – zapewnił.

Rosjanin po stronie Ukrainy

Według mediów, Denis Kapustin ps. White Rex urodził się w Moskwie w 1984 roku, jednak mieszkał głównie w zachodniej części Europy, między innymi w Holandii i Niemczech. Był związany ze kręgami skrajnej prawicy i środowiskami kibicowskimi. W 2014 roku brał udział w Kijowie w protestach w czasie Euromajdanu.

Po rosyjskiej pełnoskalowej inwazji w 2022 roku Kapustin uczestniczył w działaniach bojowych po stronie Ukrainy. Walczył między innymi w Mikołajowie na południu kraju. W sierpniu 2022 roku założył Rosyjski Korpus Ochotniczy (RDK), jednostkę podporządkowaną Głównemu Zarządowi Wywiadu (HUR) Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Formacja ta brała udział w działaniach na terytorium Rosji, między innymi w obwodach briańskim i biełgorodzkim.

