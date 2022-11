Kreml obawia się wpływów Jewgienija Prigożyna, "kucharza Putina". Ukraiński wywiad: rośnie konkurencja dla Grupy Wagnera

Ukraiński wywiad wojskowy twierdzi, że Armen Sarkisjan ma nadzorować więzienia w Rosji i na terytoriach Ukrainy, okupowanych przez wojska rosyjskie. Chodzić ma o to, by stworzyć przeciwwagę dla obecnego "monopolu" Jewgienija Prigożyna, twórcy prywatnej firmy wojskowej Grupa Wagnera, który aktywnie rekrutuje więźniów do walk w Ukrainie.