"Rosjanie chcą utrzymać zapasy tych rakiet". Ataki mogą ustać

Wadym Skibicki mówił w rozmowie z portalem RBK-Ukraina, że armia rosyjska dysponuje obecnie ok. 950 precyzyjnymi pociskami o zasięgu co najmniej 350 km. - Rosjanie chcą utrzymać zapasy tych rakiet na poziomie około 900 sztuk. Dlatego w sytuacji, gdy uda im się zgromadzić więcej pocisków, rozpoczynają ostrzały obiektów infrastruktury krytycznej w Ukrainie. Jeśli natomiast zasoby agresora zmniejszają się i zbliżają do liczby 900, ataki ustają - wyjaśnił.