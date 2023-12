Wywiad wojskowy Ukrainy: obecnie Rosja nie ma planów prowadzenia wojny w 2025 roku

Budanow podkreślił, że do końca bieżącego roku - jeśli nic się nie zmieni – rosyjskie władze będą nanosić korektę. - Ale na razie takich planów nie mają – dodał.

Rosja "liczy pieniądze"

- Może to trochę brutalnie zabrzmi, ale my walczymy na koszt kogoś innego, a oni na swój. I liczą swoje pieniądze, chociaż wydaje się, że tak nie jest. I to bardzo skrupulatnie - stwierdził szef ukraińskiego wywiadu.