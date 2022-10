Wywiad wojskowy Ukrainy: rosyjskie ładunki nie wystarczą do zniszczenia kachowskiej elektrowni wodnej

"To ostatnia karta, po którą może sięgnąć Putin"

Przedstawiciel HUR nie uznał też za wiarygodne doniesień o ewentualnym użyciu przez Kreml taktycznej broni jądrowej. - Jest to ostatnia karta, po którą może sięgnąć Putin. Pytanie brzmi, co dalej - powiedział Jusow. Jego zdaniem, gdyby ten scenariusz został zrealizowany, byłby to krok przybliżający koniec Rosji.

Ukraina: Rosjanie zaminowali zaporę na Dnieprze

Podolak napisał na Twitterze, że to "prawdziwy plan Surowikina", czyli dowódcy rosyjskich wojsk okupacyjnych, w sprawie kachowskiej elektrowni. Po pierwsze - według Podolaka - plan obejmuje zaminowanie zapory i transformatorów. Drugim punktem jest przymusowa deportacja Ukraińców, przesiedlenie do Rosji "nielojalnych mieszkańców". Trzeci punkt to zatopienie terytorium, by "powstrzymać ukraińską kontrofensywę i osłonić odwrót rosyjskich wojsk" - napisał. "Rosja przygotowuje technogenną katastrofę" - dodał.