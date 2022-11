Ukraiński wywiad wskazuje na "słaby punkt" w rosyjskim systemie nawigacji

Do naprowadzania rakiet Rosja używa własnego systemu GLONASS, będącego analogiem systemu GPS. GLONASS powstał w 1982 roku na polecenie ministerstwa obrony ZSRR. Obecnie jest wykorzystywany głównie do naprowadzania pocisków na ukraińskie miasta - podkreślił ukraiński wywiad.

HUR poinformował, że w rosyjskim systemie nawigacyjnym jest "słaby punkt" - GLONASS zależy od mikroprocesorów produkowanych przez zagraniczne firmy. Rosyjskie rakiety i drony mają wyprodukowane na zachodzie mikroprocesory obsługujące system - zwykle są to czipy cywilne, ale Rosjanie używają ich do celów wojskowych. Czipy odbierają i przetwarzają współrzędne z systemu GLONASS, a pociski wykorzystują te informacje do nawigacji w przestrzeni powietrznej oraz do namierzania ukraińskiej infrastruktury cywilnej i energetycznej.