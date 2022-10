Dowódcy wysyłają żołnierzy "na śmierć", sami "się ukrywają". Wywiad o "monologu" wojskowego

Ukraiński wywiad wojskowy - powołując się na przechwyconą rozmowę - opisał kolejne problemy, z którymi mają się zmagać rosyjscy wojskowi. To między innymi brak ciepłej odzieży mimo nadchodzących chłodów i dowódcy stawiający zadania, których niewykonanie grozi więzieniem.

Przechwycone przez ukraiński wywiad (HUR) nagranie opublikowała we wtorek agencja UNIAN. To właściwie monolog wojskowego, który skarży się swemu rozmówcy na rozliczne problemy. Sypiąc gęsto wulgaryzmami, wymienia brak ciepłej kurtki, podczas gdy nocą temperatury są już prawie ujemne. Armia nie sprowadza zaopatrzenia, "trzeba je sobie samemu kupować" - mówi wojskowy.

Skarży się także na dowódców, których rozkazy trzeba wykonywać, bo za odmowę grozi kara od trzech do pięciu lat więzienia. Dowódcy ci "wysyłają na pewną śmierć" swych podkomendnych, a sami "siedzą i ukrywają się" - skarży się Rosjanin. Wspomina także, że jest "jak za Stalina, ani kroku wstecz". To nawiązanie do oddziałów zaporowych z czasów II wojny światowej: rozkaz sowieckiego dyktatora Józefa Stalina z 1942 roku, dotyczący działalności tych grup nosił nazwę "Ani kroku wstecz!".