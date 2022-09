Kardynał Krajewski w Iziumie. Modlił się w miejscu zbiorowych mogił

Wysłannik papieża Franciszka na Ukrainę, kardynał Konrad Krajewski, był w poniedziałek w Iziumie - poinformowała włoska katolicka agencja Sir. Według niej kardynał Krajewski modlił się w miejscu zbiorowych mogił.

Po wyzwoleniu Iziumu, ukraińskie władze odkryły w pobliskim lesie co najmniej 445 grobów ofiar rosyjskiej okupacji. Na miejsce zbrodni przybył w poniedziałek wysłannik papieża Franciszka na Ukrainę, kardynał Konrad Krajewski - przekazała włoska katolicka agencja Sir.

- Dzisiaj pojechaliśmy do miejsc masowych pochówków, do Iziumu, gdzie ekshumowano ciała. To było straszliwie trudne - opowiedział biskup charkowsko-zaporoski Paweł Honczaruk, relacjonując wizytę w miejscowości, gdzie ekshumowano dotąd ciała 146 osób, w tym dwojga dzieci.

W lesie pod Iziumem odkryto co najmniej 445 grobów ofiar rosyjskiej okupacji SERGEY KOZLOV/PAP/EPA

- Ekipa kopała, patrzyliśmy na te ciała, wrzucone do dołów byle jak. Jedno ciało bez nóg, drugie z połamanymi nogami - dodał biskup Honczaruk. Zaznaczył, że grobów było bardzo dużo. Według jego relacji kardynał Krajewski był wstrząśnięty.

Kardynał Krajewski w Iziumie

- Szliśmy z nim, on to wszystko obserwował i było to dla niego oczywiście głębokie przeżycie - podkreślił biskup charkowsko- zaporoski. Poinformował, że wraz z papieskim jałmużnikiem odwiedził także komisariat policji, w którym Rosjanie urządzili salę tortur.

Kardynał Konrad Krajewski w Watykanie Elemosineria Apostolica

Papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski w połowie kwietnia 2022 roku był w Buczy, gdzie Rosjanie dokonali zbrodni na cywilnych mieszkańcach Nuncjatura Apostolska w Kijowie

- Widzieliśmy całe to zło i popełnione zbrodnie. To nadal się dzieje, a my możemy tylko zadać sobie pytanie, co jeszcze pozostaje nieodkryte - zaznaczył. Biskup wyjaśnił, że w czasie swej misji na Ukrainie kardynał Krajewski spotyka się z duchownymi i z mieszkańcami.

- Dzisiaj, kiedy przeszliśmy przez posterunek kontrolny, także tam zostały rozdane różańce. Mówimy: on jest z Watykanu, to nasz kardynał, reprezentant papieża Franciszka - opowiedział biskup Honczaruk. To czwarta wizyta papieskiego jałmużnika na Ukrainie od czasu napaści Rosji na ten kraj.

