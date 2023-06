Generał Bieniek: Ukraińcy znajdą odpowiedni kierunek, uderzenie na Rosjan będzie skuteczne

Siły rosyjskie wysadziły zaporę w Nowej Kachowce na Dnieprze, doprowadzając do zalania części terenów południowej Ukrainy. - To jest wyraz brutalnej metody prowadzenia wojny, pozbawianie ludności cywilnej infrastruktury, zagrożenie ich życia - komentował na antenie TVN24 generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO do spraw transformacji, dodając, że celem wysadzenia zapory było "pozbawienie możliwości prowadzenia operacji na tym terenie".