We wtorek w Rijadzie odbyło się spotkanie wysokich rangą przedstawicieli władz USA i Rosji, którzy rozmawiali o sytuacji w odpierającej rosyjską agresję Ukrainie. Nie zaproszono do tych rozmów ani władz w Kijowie, ani urzędników Unii Europejskiej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który w tym dniu przebywał z wizytą w Turcji, podkreślił, że "jakiekolwiek negocjacje o zakończeniu wojny powinny odbywać się nie za plecami kluczowych graczy, których dotykają skutki rosyjskiej agresji".

"Wytrwamy"

- Stany Zjednoczone wolą być pośrednikiem w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, a nie strategicznym partnerem. Umowę o strategicznym partnerstwie zawarliśmy za poprzedniej prezydentury Trumpa. Ale dla niego główną zasadą jest "deal, money and drill" (interes, pieniądze i wiercenie) - powiedział Mahda. - I chce on pokazać swoim wyborcom, że może wpływać na Rosjan, którzy jak widać chwalą go, podkreślają, jak jest genialny - mówił politolog, przewidując, że Trump rozczaruje się, gdy zrozumie prawdziwe intencje przywódcy Rosji Władimira Putina.

"Ta wojna trwa od 2014 roku"

- Ta wojna trwa od 2014 roku. Wy usłyszeliście o niej dopiero w lutym 2022, ale my tracimy swoich ludzi już od 11 lat. Trudno mi cokolwiek powiedzieć, co będzie dalej, ale w moim otoczeniu panuje przekonanie, że na pewno się nie poddamy. Czyli będziemy robić to, co robiliśmy dotychczas, jednak w tych warunkach, jakie są - stwierdził około 40-letni Artem.