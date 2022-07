Ukraińcy wygrali tę walkę. "Barszcz ukraiński został zderusyfikowany!"

czytaj dalej

Polska wita z zadowoleniem wasz wniosek o przystąpienie do NATO, w moim kraju jest konsensus polityczny, by jak najszybciej procedować ratyfikację - powiedział w Helsinkach szef MSZ Zbigniew Rau. Jego zdaniem akcesja Finlandii do NATO "wzmocni Sojusz i znacząco przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w rejonie Morza Bałtyckiego". Rau mówił też, że potrzebne są kolejne sankcje wobec Rosji.