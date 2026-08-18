Świat Ukraińskie Patrioty nieużywane od tygodni. Brakuje rakiet. "Nie możesz nic z tym zrobić" Oprac. Kuba Koprzywa |

Problemy Ukrainy z dostępnością rakiet do Patriotów. Wyczerpane niemal wszystkie zapasy Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026 Źródło zdj. gł.: CNN

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"Według przedstawicieli strony ukraińskiej, kraj praktycznie całkowicie wyczerpał posiadane zapasy pocisków przechwytujących" - przekazała telewizja CNN w reportażu przedstawiającym sytuację ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Władze w Kijowie nie określiły dokładnie, ile pocisków pozostało w magazynach. Jak wynika z relacji ukraińskich żołnierzy obsługujących wyrzutnie Patriot, niektóre z nich nie wykonywały przechwyceń rosyjskich rakiet od sześciu tygodni ze względu na brak pocisków.

Ukraina wyczerpała niemal cały zapas rakiet do Patriotów Źródło zdjęcia: CNN

- To naprawdę przejmujący widok, kiedy masz potrzebny sprzęt, ale nie jesteś w stanie przechwycić żadnego, żadnego pocisku - opisywał w rozmowie z CNN Dmytro, główny inżynier ukraińskiego systemu Patriot.

- To bardzo smutne, gdy wiesz, że pociski balistyczne przelatują nad twoją głową, a ty nie możesz nic z tym zrobić. Jednocześnie gdzieś za tobą znajdują się cywile, których trzeba chronić - mówił. - To tak, jakbyś wiedział, że potrafisz chodzić albo oddychać, ale nie jesteś w stanie tego robić - podsumował Dmytro.

"Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że jego kraj potrzebuje 5 procent amerykańskich zapasów, aby przetrwać zimę, ale obecnie ma jedynie 1 procent" - podała CNN. "Gdyby USA sprzedały Ukrainie 10 procent swoich zapasów pocisków przechwytujących, moglibyśmy strącić wszystkie rakiety balistyczne, którymi atakuje nas Rosja" - powiedział w minioną środę CNN prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Problemy z dostępnością pocisków do Patriotów

Zestaw Patriot to jeden z niewielu systemów zdolnych skutecznie zwalczać rakiety balistyczne. Problemy z dostępnością pocisków pojawiały się już wcześniej, po raz pierwszy w grudniu 2025 roku. Obecnie kryzys związany z zapotrzebowaniem na te pociski ma wymiar globalny, wobec wyczerpania zapasów w czasie wojny z Iranem w marcu i kwietniu tego roku. W 2025 roku wyprodukowano 620 pocisków, podczas gdy w ciągu pierwszych czterech dni wojny z Iranem dzienne zużycie wyniosło średnio 225 sztuk. Według deklaracji amerykańskiej firmy Lockheed Martin, produkcja ma wzrosnąć do około 2000 sztuk do 2030 roku.

Podczas szczytu NATO w Ankarze (7-8 lipca) prezydent USA Donald Trump zapowiedział przekazanie Ukrainie licencji na produkcję pocisków do zestawów Patriot. Pod koniec lipca prezydent USA stwierdził jednak, że nie zgodził się na produkcję Patriotów przez Ukrainę. Dodał, że są prowadzone w tej sprawie rozmowy, ale Amerykanie muszą uważać, z kim dzielą się technologią.

"Administracja USA kontynuuje prace nad umożliwieniem Ukrainie produkcji pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot mimo wyrażonych wcześniej przez prezydenta Donalda Trumpa wątpliwości" - podał w zeszłą środę Reuters.

Ze względu na nasilenie rosyjskich ataków i brak możliwości przechwytywania pocisków, lipiec był dla Ukrainy najtragiczniejszym pod względem liczby ofiar cywilnych miesiącem od maja 2022 roku. Według danych misji ONZ zginęło 437 cywilów, a 2610 zostało rannych.