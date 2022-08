Kira Rudyk po wybuchach na Krymie: rosyjscy cywile odczuli, jak czują się Ukraińcy przez ostatnie pół roku

We wtorek na lotnisku wojskowym w Nowofedoriwce doszło do serii wybuchów. Po eksplozjach płomienie ogarnęły magazyny z amunicją i pas startowy. Świadkami zdarzenia byli rosyjscy turyści wypoczywający na Krymie. Następnego dnia władze ukraińskie poinformowały, że okoliczne plaże opustoszały, a rosyjscy turyści zaczęli opuszczać półwysep.

- Rosyjscy cywile, którzy spędzali tam wakacje odczuli to, jak czują się Ukraińcy przez ostatnie pół roku, kiedy nie zrobi się nic złego i nagle są wybuchy, człowiek jest przerażony, coś mu zagraża i nie wie, co zrobić - powiedziała w programie "Dzień na świecie" w TVN24 BiS deputowana Rady Najwyższej Ukrainy Kira Rudyk. - Wydaje mi się, że jest to bardzo dobry znak tego, że nikt nie uniknie kary - dodała.

Press Office of Head of Crimea/PAP/EPA

W okolicy rosyjskiej bazy wojskowej na Krymie doszło do serii wybuchów Press Office of Head of Crimea/PAP/EPA

Rudyk: Krym to Ukraina, wróci do macierzy

Kira Rudyk stwierdziła, że władze jej kraju "nie są w stanie ani potwierdzić, ani zaprzeczyć informacji", że za wybuchami stoi Ukraina. Zwróciła uwagę, że do zdarzenia doszło w Dniu Mniejszości Narodowych takich jak Tatarzy Krymscy, "którzy chcą powrotu Krymu do macierzy".

- To ważne, aby przypomnieć, że Krym to Ukraina. Pewnego dnia powróci do macierzy i nawet trudno sobie wyobrazić, co się dzieje w Ukrainie, kiedy widzimy takie zdjęcia. To jest dla nas iskra nadziei, znak tego, że zło zostanie ukarane - powiedziała deputowana Rady Najwyższej Ukrainy.