Rosja przygotowuje się do sfałszowania dowodów w sprawie tragedii w kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów obozie jenieckim w Ołeniwce przed wizytą na miejscu tragedii dziennikarzy i przedstawicieli organizacji międzynarodowych. Chce obwinić siły ukraińskie o spowodowanie eksplozji - przekazała agencja Associated Press za źródłami w wywiadzie USA.

Dane amerykańskiego wywiadu wykazały, że Rosjanie mogą podkładać odłamki pocisków z systemów rakietowych HIMARS na miejscu zdarzenia, aby dowieść, że do ataku została użyta broń dostarczona Ukrainie przez USA .

Ostrzał obozu filtracyjnego w Ołeniwce na wschodzie Ukrainy

Ukraińskie wojsko zaprzeczyło swojemu udziałowi w ataku. Ministerstwo obrony stwierdziło w oświadczeniu, że ma dowody na to, iż lokalni separatyści wspierani przez Kreml byli w zmowie z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa i rosyjską prywatną firmą wojskową grupą Wagnera i zaminowali więzienie przed "użyciem łatwopalnej substancji, co doprowadziło do szybkiego rozprzestrzenienia się ognia w pomieszczeniach".