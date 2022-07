Zełenski o ukraińskich stratach. "Obecnie na froncie ginie około 30 żołnierzy dziennie"

Prezydent odmówił podania całkowitych strat ukraińskiego wojska, lecz dodał, że są one "kilka razy" niższe niż w przypadku strat rosyjskich. Ukraina twierdzi, że od lutego na froncie zginęło 39 tys. rosyjskich żołnierzy; szefowie CIA i brytyjskiego MI6 mówili niedawno o 15 tys.

Zełenski nie chce "zamrożenia" konfliktu na froncie

Zełenski powiedział, że dostawy zachodniej broni pozwoliły Ukrainie zniwelować przewagę w sile ognia artyleryjskiego. Według niego Ukraina zwiększyła liczbę zużywanej dziennie amunicji z 1-2 tys. do 6 tys. dziennie, podczas gdy Rosja - która do niedawna wystrzeliwała 12 tys. pocisków dziennie, zmaga się z niedoborem amunicji.

Prezydent Ukrainy odrzucił też sugestie o "zamrożeniu" konfliktu na froncie. - Zamrożenie konfliktu z Federacją Rosyjską oznacza, że Federacja Rosyjska będzie miała przerwę na odetchnięcie. Nie użyją tej pauzy do zmiany swojej geopolityki, czy porzucenia swoich roszczeń co do byłych republik sowieckich - powiedział Zełenski.