Zełenski u Merkel. "Mam zwyczaj dotrzymywać słowa i wierzę, że dotyczy to każdego przyszłego kanclerza"

Z konferencji prasowej z udziałem Angeli Merkel wynikało jednak, że Niemcy nie planują działań w kierunku powstrzymania rosyjskiego projektu - skomentowała wyniki poniedziałkowej wizyty Zełenskiego do Berlina ukraińska sekcja Radio Swoboda. Zamiast tego kanclerz zapewniła Zełenskiego, że Ukraina pozostanie krajem tranzytowym rosyjskiego gazu do Europy także po uruchomieniu Nord Stream 2.

- Unia Europejska i Niemcy dopilnują, aby trwało to w przyszłości po 2024 roku – powiedziała Merkel. - Mam zwyczaj dotrzymywać słowa i wierzę, że dotyczy to każdego przyszłego kanclerza - dodała Merkel, która nie będzie już ubiegała o ten urząd i nie wystartuje we wrześniowych wyborach do Bundestagu. Rok 2024 jest terminem obowiązywania kontraktu między Ukrainą i Rosją w sprawie tranzytu do UE rosyjskiego gazu.