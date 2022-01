Prezydent Zełenski proponuje trójstronne rozmowy USA-Rosja-Ukraina

Wołodymyr Zełenski zaproponował Joe Bidenowi przeprowadzenie trójstronnych rozmów z Władimirem Putinem – poinformował szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. - Myślimy, że może to zadziałać - przyznał, dodając, że spotkanie prezydentów Ukrainy, USA i Rosji mogłoby się odbyć w formie wideorozmowy.

"Prezydent Zełenski zaproponował prezydentowi Bidenowi – i myślimy, że może to zadziałać – przeprowadzenie trójstronnego spotkania z Putinem w najbliższym czasie. Możliwe, że przez łącze wideo" - powiedział szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Ogłosił to na kanale na YouTube think tanku Atlantic Council.