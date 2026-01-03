Kolejne zmiany w Kijowie. Zełenski wskazał nowego ministra obrony

Ołeh Biłecki: jest nowy szef biura Zełenskiego, który ma już "nowe zadania" Źródło: TVN24

- Zdecydowałem o zmianie zasad pracy ministerstwa obrony Ukrainy. Zaproponowałem, by nowym ministrem obrony został Mychajło Fedorow - powiedział Zełenski w wieczornym przemówieniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Dodał, że obecny minister obrony, Denys Szmyhal, pozostanie w administracji, obejmując zadania tak samo istotne dla obrony państwa.

Zełenski podkreślił dotychczasowe zaangażowanie pierwszego wicepremiera i ministra ds. transformacji cyfrowej Mychajła Fedorowa, m.in. w rozbudowę ukraińskich sił dronowych oraz cyfryzację państwa i wyraził nadzieję, że w nowej roli przyczyni się do unowocześnienia ukraińskiej armii. Podziękował też Szmyhalowi za jego dotychczasową pracę.

Zełenski zapowiada kolejne zmiany

Ukraiński przywódca ogłosił, że jest to tylko jeden z elementów reform w administracji, w tym zmian kadrowych, które mają wzmocnić Ukrainę i jej władze.

W piątek były szef dowódca wywiadu wojskowego HUR gen. Kyryło Budanow objął funkcję szefa administracji Zełenskiego. Kierownictwo HUR przejął dotychczasowy naczelnik wywiadu zagranicznego Ołeh Iwaszczenko.

Zełenski zapowiedział, że w sobotę ogłosi decyzje o kolejnych zmianach w administracji.

