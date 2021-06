Zełenski: Nord Stream 2 jest dziś atutem. Rosjanie mają w rękach królewski poker

Prezydent Ukrainy stwierdził, że obecnie Rosjanie realizują ten sam scenariusz, co oznacza, że mają stałą dźwignię "do handlu". - Aby móc się targować o Donbas, wynegocjować amnestię dla separatystów, pozostawić Rosji kontrolę nad wynikami wyników wyborów lokalnych i tak dalej, trzeba podnieść stawkę. Nord Stream 2 jest dziś atutem. W rzeczywistości (Rosjanie) mają w rękach "królewski poker w kartach". Jeśli (Rosjanie) dokończą budowę Nord Stream 2, zagrozi to bezpieczeństwu energetycznemu Ukrainy i Europy. A Rosja na pewno odetnie nas od dostaw gazu - stwierdził.