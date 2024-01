Zełenski: wytrzymać ten rok oznacza przetrwać całą wojnę

- Głównym priorytetem naszego państwa jest zapewnienie wszystkiego, co niezbędne dla ochrony Ukrainy i naszych działań. Amunicja. Drony. Sprzęt. Personel - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w piątek w wieczornym przemówieniu wideo, zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Zełenski o rozmowie z Erdoganem i pomocy wojskowej z Niemiec

Erdogan zapewnił ukraińskiego prezydenta o gotowości Ankary do organizacji rozmów, mających zapewnić pokój na Ukrainie - napisał na platformie X prezydencki dyrektoriat ds. komunikacji, informując o telefonicznej rozmowie liderów.

Zełenski powiedział, że Ukraina otrzymała od Niemiec kolejny pakiet pomocy wojskowej. - Są to rakiety do obrony powietrznej, to artyleria kalibru 155, a także inne niezbędne rzeczy. Podobnych kroków oczekujemy od pozostałych naszych partnerów, w szczególności od Stanów Zjednoczonych. Aby tej zimy, podobnie jak poprzedniej, rosyjski terror nie mógł nas pokonać - oświadczył prezydent.