Zełenski: w walkach o Bachmut zginęło 21 tysięcy najemników z Grupy Wagnera, a 60 tysięcy zostało rannych

Inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę trwa od 468 dni. Po wysadzeniu zapory w Nowej Kachowce trwa ewakuacja mieszkańców z miejscowości na prawym, zachodnim brzegu Dniepru, w tym Chersonia, który przed inwazją liczył prawie 300 tysięcy mieszkańców. Tego dnia rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby zapewnił, że USA "robią wszystko, co mogą, by ocenić te doniesienia i pracują z Ukraińcami, by zebrać więcej informacji". Dodał jednak, że w tej chwili nie może definitywnie potwierdzić, co się stało. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.