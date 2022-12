Wołodymyr Zełenski: w okresie świątecznym mogą się uaktywnić rosyjscy terroryści

W obwodzie sumskim zlikwidowano grupę dywersyjno-zwiadowczą

Mer Melitopola: okupanci wywożą dzieci do Rosji na święta

Dzieci są wywożone jakoby na "ferie świąteczne", jednak zdaniem Fedorowa może to być ryzykowne. Urzędnik prosił wcześniej rodziców, by nie zgadzali się na takie wyjazdy. 21 grudnia Fedorow pisał, że Rosjanie zamierzają wysłać na ferie do Rosji 1620 dzieci. "Tradycyjnie wróg zasłania się słodką propagandą, dzieci pojadą do Rosji jakoby na święta" - pisał Fedorow. Przypomniał, że we wrześniu dzieci z obwodu zaporoskiego zostały wysłane na Krym na "tydzień", a wróciły dopiero po dwóch miesiącach. Fedorow zaapelował do rodziców, którzy znajdują się na terenach okupowanych, by "nie oddawali swoich dzieci raszystom".