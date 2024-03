Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w środę do Odessy na południu kraju na spotkanie z greckim premierem Kyriakosem Mitsotakisem. Podczas wizyty obu polityków miasto zaatakowali Rosjanie. Według greckich mediów atak przeprowadzono na kolumnę Zełenskiego, a do wybuchu miało dojść 150 metrów od greckiej delegacji. - Widzieliśmy dzisiaj ten atak. Widzicie, z kim mamy do czynienia - komentował Zełenski podczas konferencji prasowej.