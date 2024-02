Zełenski: tworzymy nowy rodzaj wojsk - Siły Systemów Bezzałogowych

- Właśnie podpisałem dekret, który rozpoczyna tworzenie odrębnego rodzaju wojsk w naszych Siłach Obronnych: Sił Systemów Bezzałogowych. I to nie jest kwestia przyszłości - to jest coś, co powinno przynieść bardzo konkretne rezultaty w najbliższym czasie - oświadczył w codziennym podsumowaniu swoich działań.