Wołodymyr Zełenski: sytuacja na froncie ciężka i bolesna, Rosjanie chcą osiągnąć jakikolwiek postęp

Bachmut, Kreminna i inne terytoria w Donbasie wymagają teraz maksymalnej siły i koncentracji - ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział, że ukraińskie władze "tak szybko, jak to możliwe" wdrożą wszystko, co uzgodniono w czasie jego wizyty Waszyngtonie.

- Sytuacja w Donbasie jest ciężka i bolesna. Okupanci wykorzystują wszystkie dostępne im środki, a są to znaczne środki, aby osiągnąć przynajmniej jakiś postęp - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałek w codziennym wystąpieniu wideo.

- Bachmut, Kreminna i inne terytoria w Donbasie wymagają teraz maksymalnej siły i koncentracji - powiedział ukraiński przywódca. - Dziękuję wszystkim naszym chłopcom, którzy trwają na swoich pozycjach i wciąż znajdują możliwości, by nie tylko przetrwać, ale by zabijać okupantów - dodał.

Zełenski nawiązał też do niedawnej wizyty w USA mówiąc, że strona ukraińska "zamierza jak najszybciej zrealizować wszystkie ustalenia". - Dziś odbyłem rozszerzone spotkanie dotyczące efektów wizyty w USA i realizacji porozumień. Nie będziemy tracić czasu. Jak najszybciej wdrożymy wszystko, co uzgodniono w Waszyngtonie. Tak szybko, jak to możliwe - powiedział prezydent Ukrainy.