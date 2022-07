Wołodymyr Zełenski spotkał się z senatorami USA

"Wsparcie obu izb (amerykańskiego Kongresu) i obu partii jest dla nas bardzo ważne. Czujemy i doceniamy tę jedność. Teraz najpilniejszym zadaniem jest to, aby do 1 września (ukraińskie) kobiety i dzieci mogły wrócić do domów, a dzieci i studenci - do szkół i na uniwersytety. Liczymy na wsparcie Kongresu w sprawie dostaw nowoczesnych systemów obrony powietrznej. Musimy zabezpieczyć nasze niebo tak, by nasi ludzie nie bali się żyć na Ukrainie" - napisał Wołodymyr Zełenski na Facebooku.