Wołodymyr Zełenski rozmawiał z premier Indii Narendrą Modim o poparciu dla formuły pokojowej

Aleksiej Nawalny, przebywający w kolonii karnej rosyjski opozycjonista, opisał w poniedziałek w mediach społecznościowych, jak władze celowo działają, by zaszkodzić jego zdrowiu. Jednym ze sposobów ma być umieszczanie Nawalnego w karcerze, gdzie ma on ograniczone możliwości poruszania się, przez co pogłębiają się jego problemy z kręgosłupem.