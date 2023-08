Zełenski rozmawiał z Bidenem. Biały Dom: dyskusja o szkoleniu ukraińskich pilotów na F-16

"Stany Zjednoczone odegrały wiodącą rolę w konsolidacji światowego wsparcia dla Ukrainy. To zdecydowane przywództwo umożliwiło naszą walkę i skierowało bieg historii w stronę dobra. Wspólnie udowadniamy, że o wolność i niepodległość warto walczyć. Dziękuję za to prezydentowi Bidenowi, Kongresowi USA i wszystkim Amerykanom. Możecie liczyć na to, że Ukraina będzie chronić naszych wspólnych wartości" - napisał po rozmowie telefonicznej z prezydentem USA prezydent Ukrainy.