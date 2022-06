Zełenski: Odbudujemy państwo europejskie, ale z tak potężną obroną, jaką ma Izrael

"Nasze kraje są sobie bliskie, Izraelczycy rozumieją ukraińskie potrzeby" - napisał po rozmowie z izraelskimi studentami prezydent Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział, że po wygranej wojnie z Rosją Ukraina zbuduje europejskie państwo, które będzie członkiem Unii Europejskiej, ale będzie też miało silny system bezpieczeństwa i obrony na wzór Izraela. Zaapelował także do przywódców tego kraju o wspieranie wysiłków na rzecz dalszych sankcji na Rosję.

Zełenski we wpisie na Facebooku ocenił, że rozmowa ze studentami była szczera i otwarta. "Nasze kraje są sobie bliskie, Izraelczycy rozumieją ukraińskie potrzeby" - ocenił.

Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

"Jesteśmy wdzięczni za wszystkie słowa wsparcia. Ale życzylibyśmy sobie więcej pomocy ze strony władz Izraela" - dodał ukraiński prezydent. "Sankcje. Tu nie chodzi tylko o pieniądze, nie chodzi tylko o biznes, chodzi o wartości i powszechne bezpieczeństwo. Japonia wsparła sankcje, to samo zrobiła Australia, USA i kraje europejskie. Niestety, nie widzieliśmy, by do sankcji przyłączył się Izrael" - zauważył.