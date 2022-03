Wołodymyr Zełenski przed francuskim parlamentem: Europa od 80 lat nie widziała tego, co teraz dzieje się w Ukrainie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przemawiał w środę przed parlamentem Francji. - Dlatego potrzebujemy waszej pomocy i wsparcia, by wolność nie przegrała - mówił. Ocenił, że atakujący jego kraj Rosjanie niszczą wszystko, co stanie na ich drodze.

Zełenski: potrzebujemy waszej pomocy i wsparcia, by wolność nie przegrała

- Wszyscy widzą, że Francja docenia prawdę i chce jej bronić, że Francja wie, czym jest wolność, równość, braterstwo, każde z tych słów jest dla was ważne. Czuję to ja, czuje to naród ukraiński - kontynuował prezydent. - Dlatego potrzebujemy waszej pomocy i wsparcia, by wolność nie przegrała - oświadczył Zełenski. - Oczekujemy od Francji, od waszego kierownictwa przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy - dodał.