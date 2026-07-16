Świat Zmiany w rządzie Ukrainy. Wołodymyr Zełenski wskazał nowego ministra obrony Oprac. Mikołaj Stępień |

Ukraiński parlament powołał Serhija Koreckiego na stanowisko premiera Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Volodymyr Zelenskyy/X

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Parlament Ukrainy, na wniosek nowego premiera Serhija Koreckiego, zatwierdził skład nowego rządu. Nie znalazł się w nim dotychczasowy minister obrony Mychajło Fedorow.

W czwartek prezydent Wołodymyr Zełenski powierzył obowiązki ministra obrony szefowi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) gen. Jewhenijowi Chmarze. - Chmara ma bezprecedensowe doświadczenie w operacjach uderzeniowych, na których powinna skupić się obrona Ukrainy - ocenił Zełenski.

"Powierzyłem Jewhenijowi Chmarze pełnienie obowiązków ministra, kontynuowanie reformy sektora obrony oraz zapewnienie Ukrainie wszystkich tych rezultatów, o których mówiliśmy. Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur prawnych zwrócę się do parlamentarzystów o poparcie kandydatury Jewhenija Chmary na stanowisko ministra obrony Ukrainy" - napisał Zełenski w czwartek w mediach społecznościowych.

Prezydent ocenił, że potwierdzona skuteczność w przeprowadzaniu uderzeń dalekiego zasięgu (na cele na terytorium Rosji) i bogate doświadczenie w zarządzaniu personelem, zdobyte w Centrum Operacji Specjalnych "Alfa" SBU, powinny być atutem Chmary również na stanowisku szefa resortu obrony Ukrainy.

I just spoke with Yevhenii Khmara about our long-range operations against Russia and the provision of necessary means to security units and Ukraine’s Defense Forces. It is critical that there is a strategic vision for Ukraine’s ongoing active efforts to defend our independence… pic.twitter.com/XPx5W2M88C — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 16, 2026 Rozwiń

Jewhenij Chmara kieruje SBU od stycznia 2026 roku Zastąpił wówczas gen. Wasyla Maluka.

Zmiana na stanowisku ministra obrony Ukrainy

Wcześniej w czwartek zdymisjonowany minister obrony Mychajło Fedorow potwierdził podczas briefingu, że jest skonfliktowany z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, Ołeksandrem Syrskim. Również Zełenski miał oznajmić podczas środowego spotkania z deputowanymi ze swojej frakcji parlamentarnej Sługa Narodu, że Fedorow pozostaje w sporze z generałem Syrskim oraz innymi dowódcami, i tego konfliktu nie udaje się rozwiązać.

Kilka godzin przed powierzeniem Chmarze obowiązków szefa resortu obrony prezydent oznajmił, że jednym z kandydatów na to stanowisko jest Ihor Kłymenko, dotychczasowy minister spraw wewnętrznych.

Były minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow Źródło zdjęcia: ANDRII NESTERENKO/EPA/PAP

Protesty w Kijowie po odwołaniu Mychajła Fedorowa

W czwartek rano tysiące osób zgromadziły się przed Narodowym Teatrem Dramatycznym im. Iwana Franki w Kijowie, protestując przeciwko odwołaniu Mychajła Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Uczestnicy demonstracji domagali się przywrócenia Fedorowa na stanowisko i zwolnienia Syrskiego.

Protestujący w Kijowie przynieśli transparenty z napisami: "Skuteczny minister przeszkadza w korupcji?", "Od kiedy skuteczność stała się wyrokiem?", "Przeszkadza wam Fedorow? Spróbujcie nie kraść", "Skutecznych ministrów nie zwalnia się w czasie wojny", "Rosja jest zachwycona waszymi decyzjami".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nie wejdzie do nowego ukraińskiego rządu. Protesty w obronie byłego ministra obrony

35-letni Fedorow cieszy się opinią polityka zwalczającego korupcję i unowocześniającego wojsko ukraińskie, szczególnie jeśli chodzi o systemy bezzałogowe.

Fedorow został ministrem obrony Ukrainy 14 stycznia 2026 roku. Wcześniej pełnił funkcję pierwszego wicepremiera i ministra transformacji cyfrowej Ukrainy. Uchodził za jednego z najbliższych współpracowników prezydenta Zełenskiego, ale - zdaniem ukraińskich mediów - ostatnio zaobserwowano u niego ambicje polityczne.

OGLĄDAJ: Szef MON ujawnił dane w sprawie donacji dla Ukrainy. "Pomoc Ukrainie jest zobowiązaniem NATO"