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Świat

Zmiany w rządzie Ukrainy. Wołodymyr Zełenski wskazał nowego ministra obrony

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Jewhenij Chmara
Ukraiński parlament powołał Serhija Koreckiego na stanowisko premiera
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Volodymyr Zelenskyy/X
Prezydent Wołodymyr Zełenski powierzył obowiązki ministra obrony szefowi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Jewhenijowi Chmarze. Wcześniej odwołany został dotychczasowy minister Mychajło Fedorow, co wywołało protesty tysięcy Ukraińców.

Parlament Ukrainy, na wniosek nowego premiera Serhija Koreckiego, zatwierdził skład nowego rządu. Nie znalazł się w nim dotychczasowy minister obrony Mychajło Fedorow.

W czwartek prezydent Wołodymyr Zełenski powierzył obowiązki ministra obrony szefowi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) gen. Jewhenijowi Chmarze. - Chmara ma bezprecedensowe doświadczenie w operacjach uderzeniowych, na których powinna skupić się obrona Ukrainy - ocenił Zełenski.

"Powierzyłem Jewhenijowi Chmarze pełnienie obowiązków ministra, kontynuowanie reformy sektora obrony oraz zapewnienie Ukrainie wszystkich tych rezultatów, o których mówiliśmy. Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur prawnych zwrócę się do parlamentarzystów o poparcie kandydatury Jewhenija Chmary na stanowisko ministra obrony Ukrainy" - napisał Zełenski w czwartek w mediach społecznościowych.

Prezydent ocenił, że potwierdzona skuteczność w przeprowadzaniu uderzeń dalekiego zasięgu (na cele na terytorium Rosji) i bogate doświadczenie w zarządzaniu personelem, zdobyte w Centrum Operacji Specjalnych "Alfa" SBU, powinny być atutem Chmary również na stanowisku szefa resortu obrony Ukrainy.

Jewhenij Chmara kieruje SBU od stycznia 2026 roku Zastąpił wówczas gen. Wasyla Maluka.

Zmiana na stanowisku ministra obrony Ukrainy

Wcześniej w czwartek zdymisjonowany minister obrony Mychajło Fedorow potwierdził podczas briefingu, że jest skonfliktowany z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, Ołeksandrem Syrskim. Również Zełenski miał oznajmić podczas środowego spotkania z deputowanymi ze swojej frakcji parlamentarnej Sługa Narodu, że Fedorow pozostaje w sporze z generałem Syrskim oraz innymi dowódcami, i tego konfliktu nie udaje się rozwiązać.

Kilka godzin przed powierzeniem Chmarze obowiązków szefa resortu obrony prezydent oznajmił, że jednym z kandydatów na to stanowisko jest Ihor Kłymenko, dotychczasowy minister spraw wewnętrznych.

Były minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow
Były minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow
Źródło zdjęcia: ANDRII NESTERENKO/EPA/PAP

Protesty w Kijowie po odwołaniu Mychajła Fedorowa

W czwartek rano tysiące osób zgromadziły się przed Narodowym Teatrem Dramatycznym im. Iwana Franki w Kijowie, protestując przeciwko odwołaniu Mychajła Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Uczestnicy demonstracji domagali się przywrócenia Fedorowa na stanowisko i zwolnienia Syrskiego.

Protestujący w Kijowie przynieśli transparenty z napisami: "Skuteczny minister przeszkadza w korupcji?", "Od kiedy skuteczność stała się wyrokiem?", "Przeszkadza wam Fedorow? Spróbujcie nie kraść", "Skutecznych ministrów nie zwalnia się w czasie wojny", "Rosja jest zachwycona waszymi decyzjami".

35-letni Fedorow cieszy się opinią polityka zwalczającego korupcję i unowocześniającego wojsko ukraińskie, szczególnie jeśli chodzi o systemy bezzałogowe.

Fedorow został ministrem obrony Ukrainy 14 stycznia 2026 roku. Wcześniej pełnił funkcję pierwszego wicepremiera i ministra transformacji cyfrowej Ukrainy. Uchodził za jednego z najbliższych współpracowników prezydenta Zełenskiego, ale - zdaniem ukraińskich mediów - ostatnio zaobserwowano u niego ambicje polityczne.

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Źródło: PAP
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Tagi:
UkrainaWołodymyr ZełenskibezpieczeństwoKijów
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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