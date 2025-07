Trump po rozmowie z Putinem: jestem zawiedziony Źródło: TVN24

- Dziś poleciłem ministrowi obrony Ukrainy oraz Naczelnemu Dowódcy Sił Zbrojnych zintensyfikowanie wszystkich kontaktów ze stroną amerykańską - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy ocenił, że najnowsze zapowiedzi ze strony USA należy jak najszybciej zrealizować w praktyce.

Wołodymyr Zełenski Źródło: x.com/@ZelenskyyUa

- Przede wszystkim dotyczy to obrony przeciwlotniczej, a także wszystkich innych elementów dostaw z Ameryki. To krytyczne dostawy, od których zależy życie naszych obywateli oraz ochrona ukraińskich miast i wsi - podkreślił Zełenski.

Prezydent Donald Trump potwierdził we wtorek, że Stany Zjednoczone wyślą do Ukrainy broń defensywną, by mogła bronić się przed atakami Rosji.