Wołodymyr Zełenski podpisał konwencję stambulską. "Podzielamy europejskie wartości"

"Podpisano. Ustawa o ratyfikacji Konwencji Stambulskiej. Jego główna treść jest prosta, ale niezwykle ważna. To zobowiązanie do ochrony kobiet przed przemocą i różnymi formami dyskryminacji. Podzielamy europejskie wartości. Dla nas życie i zdrowie człowieka są wartościami najwyższymi" - napisał Wołodymyr Zełenski we wpisie opublikowanym na Facebooku. Dołączył do niego fotografię z podpisywania dokumentu.