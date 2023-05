Zełenski po rozmowie z von der Leyen oczekuje "zdecydowanych europejskich decyzji"

Prezydent Wołodymyr Zełenski w czasie spotkania z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oznajmił, że oczekuje podjęcia decyzji przez państwa Unii Europejskiej w sprawie nałożenia kolejnych sankcji na Rosję. Zełenski powiedział również, że Kijów oczekuje od Brukseli zniesienia ograniczeń dotyczących eksportu ukraińskiej żywności.

Po wtorkowych rozmowach w Kijowie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen Zełenski poinformował, że jednym z ich tematów była sytuacja wokół eksportu ukraińskiej produkcji rolnej.

- Zgadzamy się co do znaczenia naszego ukraińskiego wkładu w globalne bezpieczeństwo żywnościowe (…). Niestety, zetknęliśmy się z problemami w miejscu, w którym moglibyśmy oczekiwać na przejawy solidarności. Drastyczne w czasie wojny działania protekcjonistyczne ze strony naszych sąsiadów nie mogą nie rozczarowywać, delikatnie mówiąc – powiedział prezydent na wspólnej konferencji prasowej z szefową KE.

W ocenie ukraińskiego przywódcy ograniczenia eksportu ukraińskiej żywności nie wzmacniają Europy, lecz dają więcej możliwości działania rosyjskiemu agresorowi. Zełenski zaproponował w związku z tym powołanie grupy konsultacyjnej w celu monitorowania kwestii problematycznych oraz "powstrzymania się przed jakimikolwiek decyzjami w odniesieniu do handlu bez konsultacji z Ukrainą".

- Oczekujemy od Unii Europejskich zdecydowanych, europejskich w swej treści decyzji i możliwie jak najszybszego usunięcia wszelkich ograniczeń, jeśli będzie istniała ku temu wola polityczna, a dzisiejsze nasze rozmowy świadczą, że taka wola istnieje. W tej sytuacji będziemy w stanie znaleźć optymalne decyzje, które obronią interesy jak Europy tak i Ukraińców, którzy cierpią w wyniku zastosowanych przeciwko nam ograniczeń eksportowych – podkreślił prezydent Ukrainy.

Ursula von der Leyen wita się z Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie facebook.com/zelenskiy.official

Ursula von der Leyen: priorytetem jest utrzymanie płynnego tranzytu zboża

Ursula von der Leyen przyznała, że sprawa eksportu żywności z Ukrainy jest "skomplikowana" i obie strony powinny poszukiwać rozwiązania tego problemu. - Priorytetem jest teraz utrzymanie płynnego tranzytu zboża (…) z Ukrainy do Unii Europejskiej i wymaga to ścisłej współpracy różnych zainteresowanych stron, dlatego stworzymy wspólną platformę koordynacyjną, która zapewni, że elementy solidarności, o których mówicie, będą mogły w pełni funkcjonować – powiedziała.

Na konferencji prasowej, którą Zełenski i von der Leyen przeprowadzili na dziedzińcu Soboru Mądrości Bożej w Kijowie, ukraiński prezydent wzywał UE, by podjęła pozytywną decyzję w sprawie członkostwa jego kraju.

- Już dawno nadszedł czas, by usunąć sztuczny, polityczny brak zdecydowania w relacjach między Ukrainą i Unią Europejską. Nadszedł czas pozytywnej decyzji w sprawie rozpoczęcia negocjacji o członkostwie Ukrainy w UE. Nasze wartości to bezpieczeństwo, nasz dobrobyt to pokój na kontynencie. Wszystko to może być zrealizowane dla Europy na 100 procent wyłącznie z Ukrainą – podkreślił.

Ursula von der Leyen i Wołodymyr Zełenski facebook.com/zelenskiy.official

Szefowa KE oceniła, że mimo wojny Ukraina bardzo intensywnie pracuje nad realizacją siedmiu rekomendacji na rzecz zbliżenia się do członkostwa.

- Naszym celem jest przygotowanie wstępnego raportu w czerwcu, ale najważniejsze jest przygotowanie pisemnego raportu na temat wszystkich postępów, na podstawie którego państwa UE będą podejmowały decyzje na ten temat w październiku – oświadczyła.

Ursula von der Leyen przyjechała do Kijowa z okazji obchodów Dnia Europy Reuters

Będzie kolejny pakiet sankcji na Rosję

Von der Leyen wyjaśniła także, że 11. pakiet sankcji UE w związku z agresją Rosji przeciw Ukrainie będzie skoncentrowany na walce z unikaniem ograniczeń handlowych z Moskwą i obchodzeniu ich przez państwa trzecie.

- Dodajemy (do list sankcyjnych) więcej towarów, które objęte są zakazem tranzytu, włączając w to materiały i części do samolotów, które po drodze do krajów trzecich przez Rosję nieoczekiwanie trafiają w ręce Kremla – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Zapewniła też w Kijowie o wsparciu dla Ukrainy, nazywając ją "sercem, które bije w takt wartości europejskich". - Ukraina znajduje się na froncie walki o wszystko, w co my, Europejczycy wierzymy. (…) Ukraina bohatersko walczy o ideały Europy. W Rosji Putin i jego reżim zniszczyli te wartości i starają się teraz zniszczyć je i tutaj, na Ukrainie, dlatego że oni boją się sukcesu, który odnosicie i przykładu, który pokazujecie innym – podkreśliła.

Ursula von der Leyen przybyła do Kijowa we wtorek w godzinach porannych. Na miejscu oświadczyła, że Ukraina jest dziś odpowiednim miejscem do świętowania Dnia Europy. Dzień wcześniej prezydent Zełenski podpisał dekret, zgodnie z którym Dzień Europy obchodzony jest w jego kraju 9 maja.

Autor:tas / prpb

Źródło: PAP