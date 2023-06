Kijów ostrzega przed sabotażem w elektrowni atomowej. ISW: mało prawdopodobne, ale nie jest niemożliwe

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł w czwartek, że Rosja rozpatruje scenariusz "aktu terroru z emisją promieniowania" w okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Są to dane wywiadu ukraińskiego. Kijów przekazał je krajom partnerskim.

Oprócz ostrzeżeń Zełenskiego think tank przytacza także wypowiedź szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryła Budanowa, który 20 czerwca oświadczył, że rosyjska armia okupująca elektrownię zaminowała dodatkowe tereny, w tym zbiornik chłodzący. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ( MAEA ) dzień później oświadczyła, że nie zaobserwowała min w samym zbiorniku chłodzącym, potwierdziła jednak, że Rosjanie umieścili ładunki wybuchowe na terenie elektrowni i wokół niej.

Rosjanie na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Siły rosyjskie nie byłyby w stanie kontrolować skutków zamierzonego incydentu radiacyjnego, który mógłby wpłynąć w większym stopniu na ich siły w rejonie Zbiornika Kachowskiego niż na wojska ukraińskie. Celowy incydent radiacyjny może także spowodować, że wiele ukraińskich regionów na okupowanym południu nie będzie nadawać się do życia i zarządzania, co jeszcze bardziej osłabi rosyjskie możliwości okupacji i kontroli tych terenów.

Wojska rosyjskie mogą wysyłać sygnały o planach sabotażu, by zniechęcić armię ukraińską do działań kontrofensywnych w tym regionie. Kreml regularnie używał gróźb eskalacji jądrowej i ostrzegał o zagrożeniach (głównie generowanych przez Rosję) dla bezpieczeństwa elektrowni, by ograniczyć działania militarne Ukrainy i zapobiec dostawom broni dla Ukrainy.