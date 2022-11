Wołodymyr Zełenski oskarża Iran o kłamstwa. "Codziennie zestrzeliwujemy co najmniej dziesięć dronów"

Zdaniem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Iran kłamał na temat przekazania Rosji niewielkiej liczby swoich dronów i to jeszcze przed wybuchem rosyjskiej inwazji. Przekazał, że ukraińskie siły zestrzeliwują co najmniej 10 irańskich statków bezzałogowych dziennie. Ostrzegł, że "jeżeli Iran nadal będzie kłamał o rzeczach oczywistych, świat podejmie jeszcze więcej wysiłków w celu zbadania współpracy terrorystycznej między reżimami".

- Codziennie zestrzeliwujemy co najmniej dziesięć irańskich dronów, a irański reżim twierdzi, że rzekomo przekazał ich niewiele, i to nawet przed rozpoczęciem inwazji na pełną skalę. Jedenaście Shahedów zostało zniszczonych w jeden dzień tylko wczoraj. Wiemy na pewno, że irańscy instruktorzy nauczyli rosyjskich terrorystów używania dronów, a w Teheranie zupełnie o tym milczą - kontynuował ukraiński prezydent.

Iran o wysłaniu dronów Rosji

W sobotę Iran po raz pierwszy przyznał oficjalnie, że dostarczył drony do Rosji. Minister spraw zagranicznych Hosejn Amirabdollahian przekazał, że była to "niewielka liczba" i zastrzegł, że maszyny trafiły do Rosji jeszcze przed 24 lutego, czyli przed rozpoczęciem agresji na Ukrainę. Zaprzeczył, by były one wciąż dostarczane.