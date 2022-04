Wołodymyr Zełenski oprowadził dziennikarzy po swoim centrum dowodzenia

Pytany o to, czy jest tu bezpieczny, Zełenski odparł twierdząco. - Wszystko w porządku. Czuję się całkiem spokojny. Nasi strażnicy są zaniepokojeni z powodu możliwych nalotów, ale kiedy otrzymujemy sygnał do ewakuacji, schodzimy na dół - opowiadał ukraiński prezydent.

Zełenski: nie jest to ostateczne zwycięstwo

Na uwagę, że "podjął decyzję, by w razie potrzeby oddać życie za kraj", Zełenski odparł, że "nie chce robić z siebie bohatera". - Kocham moją rodzinę. Chcę żyć jeszcze przez wiele lat, ale wybierając między ucieczką lub pozostaniem z moimi ludźmi, oczywiście jestem gotowy, by oddać życie za kraj - dodał.

Zełenski został również zapytany, czy w jego ocenie bitwa o Kijów została wygrana. - Myślę że tak, choć nie jest to ostateczne zwycięstwo. Będę mógł to powiedzieć dopiero wtedy, gdy wygramy wojnę. Bucza jest częścią aglomeracji Kijowa. Jeżeli mieszkańcy Buczy, Irpienia, Hostomla zostali zgładzeni, to czy wygraliśmy tę bitwę? Nie jestem pewny. Wytrzymaliśmy i nie oddaliśmy tego, co nasze, ale nie potrafię powiedzieć, czy wygraliśmy - mówił Zełenski.