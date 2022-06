Prezydent Zełenski o "jednej z najcięższych bitew od początku wojny"

Prezydent Ukrainy w środę wieczorem opublikował nagranie, na którym między innymi dziękuje prezydentowi Andrzejowi Dudzie za to, że wyruszył w podróż po krajach Europy, by wspierać europejską perspektywę Ukrainy. Wołodymyr Zełenski przypomniał, że równo 10 lat temu zaczęły się rozgrywane w Polsce i Ukrainie mistrzostwa Europy w piłce nożnej, Euro-2012. - Minęło tylko 10 lat, a wydaje się, że to było w innym świecie - powiedział Zełenski na nagraniu. Mówił też o walkach o Siewierodonieck.