Zełenski o ukraińskiej kontrofensywie: potrzebujemy trochę więcej czasu

- Możemy iść naprzód (z tym, co mamy) i odnieść sukces. Ale stracilibyśmy wielu ludzi - stwierdził ukraiński przywódca w rozmowie z nadawcami publicznymi, którzy są członkami Eurovision News, w tym BBC. - Myślę, że to jest nie do przyjęcia. Więc musimy poczekać. Potrzebujemy trochę więcej czasu - oznajmił Wołodymyr Zełenski.