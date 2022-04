Zełenski: Krwawych przykładów jest coraz więcej. Rosja nie zdoła się skryć za dyskredytowaniem informacyjnym

Władze Ukrainy: w Buczy zabito co najmniej 400 cywilów

Według władz ukraińskich w podkijowskiej miejscowości Bucza, którą opuściły wojska rosyjskie, zabitych zostało co najmniej 400 cywilów, przy czym nie jest to jeszcze ostateczny bilans, zaś ci, którzy przeżyli opowiadają o tym, jak cywile byli torturowani i zabijani przez rosyjskich żołnierzy, a niektórzy z zabitych mieli związane ręce i nogi. Rosyjscy żołnierze doprowadzili tam do katastrofy humanitarnej i - według świadków - strzelali do większości napotkanych, nieuzbrojonych cywilów.