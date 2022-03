Wołodymyr Zełenski o propozycji misji pokojowej NATO: na razie nie do końca ją rozumiem

Wołodymyr Zełenski w wywiadzie z rosyjskimi dziennikarzami odniósł się między innymi do propozycji rozmieszczenia sił pokojowych NATO w Ukrainie. Stwierdził, że wprowadzenie takiej misji jest pomysłem Polski i że "na razie nie do końca rozumie" tę propozycję. - Na spotkaniu z polskimi kolegami wyjaśniłem, że nie jest nam potrzebny zamrożony konflikt na terytorium naszego państwa - powiedział. O misji pokojowej NATO mówił 15 marca w Kijowie wicepremier Jarosław Kaczyński.

Zełenski o propozycji sił pokojowych NATO: na razie nie do końca ją rozumiem

Zełenski dodał, że wprowadzenie sił pokojowych na Ukrainę jest pomysłem Polski i że "na razie nie do końca rozumie" tę propozycję. - Na spotkaniu z polskimi kolegami wyjaśniłem, że nie jest nam potrzebny zamrożony konflikt na terytorium naszego państwa - powiedział.

O potrzebie przeprowadzenia w Ukrainie misji pokojowej NATO mówił 15 marca w Kijowie wicepremier Jarosław Kaczyński, jeden z członków delegacji, w skład której wchodzili też premier Mateusz Morawiecki wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą. - To będzie misja, która będzie dążyła do pokoju, do udzielenia pomocy humanitarnej, ale jednocześnie będzie osłonięta przez odpowiednie siły zbrojne - wyjaśniał Kaczyński. I dodał, że Ukraina potrzebuje nie tylko solidarności i uznania, ale czynów i odwagi społeczności międzynarodowej.